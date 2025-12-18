Бывший футболист сборной Эквадора погиб после вооруженного нападения

Экс-футболист сборной Эквадора Марио Пинейда погиб в результате нападения

Защитник эквадорского футбольного клуба «Барселона» Марио Пинейда погиб в возрасте 33 лет в результате вооруженного нападения. Об этом сообщает пресс-служба команды, передает РИА Новости.

«Футбольный клуб "Барселона" с глубоким сожалением сообщает о том, что официально стало известно о смерти нашего игрока Марио Пинейды, которая произошла в результате нападения на него», — говорится в публикации.

Сообщается, что нападение произошло в городе Гуаякиль. Двое неизвестных на мотоциклах открыли огонь по футболисту. По данным телеканала Ecuavista Noticias, с игроком находились его жена и мать. В результате нападения на Пинейду, супруга спортсмена погибла, мать получила ранения и находится в больнице.

Марио Пинейда играл за эквадорские клубы «Индепендьенте дель Валье» и «Барселона» из Гуаякиля, а также за бразильский «Флуминенсе» в аренде. В составе «Барселоны» он дважды выигрывал чемпионат Эквадора и один раз Кубок страны. С 2014 по 2021 год он провел девять матчей за сборную Эквадора.

