ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Умерла олимпийская чемпионка по конькобежному спорту

Умерла олимпийская чемпионка 1980 года по конькобежному спорту Петрусева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Владимир Первенцев / РИА Новости

Олимпийская чемпионка 1980 года конькобежка Наталья Петрусева умерла на 71-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Союза конькобежцев России.

Причины смерти спортсменки не раскрываются. Помимо золота Олимпиады 1980 года в Лейк-Плэсиде на дистанции 1000 метров, Петрусева также завоевала бронзу Игр-1980 на дистанции 500 метров и две бронзы Олимпийских игр 1984 года в Сараево на дистанциях 1000 и 1500 метров.

Спортсменка по два раза выигрывала чемпионат мира и Европы в классическом многоборье, один раз становилась чемпионкой мира в спринтерском многоборье.

В 2024 году российская шорт-трекистка Анастасия Середа умерла в возрасте 20 лет. Причина смерти спортсменки была не названа. Союз конькобежцев России выразил соболезнования ее близким.

