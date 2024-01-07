Российская спортсменка умерла в возрасте 20 лет

Российская шорт-трекистка Анастасия Середа умерла в возрасте 20 лет

Российская шорт-трекистка Анастасия Середа умерла в возрасте 20 лет. Об этом сообщил Союз конькобежцев России в Telegram-канале.

«Большую утрату понесла конькобежная семья — не стало Анастасии Середы», — говорится в сообщении.

Причина смерти спортсменки не названа. Союз выразил соболезнования ее близким.

Середа родилась 30 марта 2003 года. Она занимала призовые места в составе эстафетной команды на соревнованиях Кубка России в 2022 и 2023 годах. Имела звание мастера спорта России.

Ранее бывший футболист и главный тренер сборной Бразилии по футболу Марио Загалло умер в возрасте 92 лет. Загалло — единственный спортсмен в истории, который четыре раза становился чемпионом мира по футболу. На протяжении футбольной карьеры Загалло играл за бразильские «Америку», «Фламенго» и «Ботафого»