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11:24, 6 января 2024Спорт

Умер двукратный чемпион мира по футболу Загалло

Умер двукратный чемпион мира по футболу Марио Загалло

Фото: Marcos Michael Livepic / Reuters

Бывший футболист и главный тренер сборной Бразилии по футболу Марио Загалло умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщается в его аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Причины смерти экс-игрока не уточняются. «Преданный отец, любящий дедушка, заботливый тесть, верный друг, профессионал-победитель и великий человек», — говорится в сообщении.

Загалло — единственный спортсмен в истории, который четыре раза становился чемпионом мира по футболу. Два раза он завоевывал титул как игрок (1958, 1962 годы) и еще по разу как главный тренер (1970) и помощник главного тренера (1994).

На протяжении футбольной карьеры Загалло играл за бразильские «Америку», «Фламенго» и «Ботафого». В составе сборной Бразилии он провел 36 матчей, в которых забил пять голов.

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      Алексей Гусев
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