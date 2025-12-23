Реклама

13:08, 23 декабря 2025

Россиянам наскучили «фаа» и «пэпэ»

Самыми популярными мемами 2025 года стали «Сам решуу» и «Окак»
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: SOLIDARITY ON MEMES / Youtube

Топ лучших и худших мемов уходящего года определили «ВКонтакте» вместе с онлайн-энциклопедией Memepedia. Их пользователи выбирали в специальном мини-приложении. Результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

На первом месте оказался мем «Сам решуу», появившийся летом после выпуска «Шоу Воли» с участием свахи Розы Сябитовой и ее сына Дениса. На второй строчке — «Лев, который все делает без удовольствия», а на третьем — кот «Окак». Далее расположились мем «А ниче тот факт, что», который считается официальным слоганом зумеров в этом году, и «Кот Бро и т. д.» — изображение серого кота, который обращается с угрозами или просто констатирует какой-то факт.

Среди мемов, которые россиянам уже сильно надоели, оказались различные истории про «Лабубу», ставшие популярными высказывания исполнителя Ганвеста («фаа», «пэпэ», «шнейне») и вирусная в этом году песня Надежды Кадышевой «Плывет веночек». На четвертом месте пользователи расположили мемы о юморе миллениалов, а на пятом — «Скебоба» (эта взъерошенная птица стала героем лета 2025 года, ворона из тыквы в еще 10 лет назад была создана американской художницей Джен Норпхен).

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» стала лидером по количеству публикаций и активных авторов среди российских социальных сетей.

