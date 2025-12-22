Названа популярная российская соцсеть

«ВКонтакте» стала лидером по количеству публикаций и активных авторов

«ВКонтакте» стала лидером по количеству публикаций и активных авторов среди российских социальных сетей. Такой вывод сделал в ходе исследования разработчик одноименной системы анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Для анализа были взяты данные за сентябрь. Тогда в социальных медиа в России года было размещено 1,7 миллиарда общедоступных публикаций.

Пользователи соцсети разместили 319,5 миллиона публикаций, что составило 19 процентов от общего числа. Кроме того, активными были 22,5 миллиона авторов.

Ранее стало известно, что доходы авторов контента во «ВКонтакте» увеличились вдвое в 2025 году. Они получили крупнейший доход за всю историю сервиса VK Donut — 2,23 миллиарда рублей.