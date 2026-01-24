В Шебекино при взрыве украинского БПЛА пострадала женщина

Гладков: В Шебекино при взрыве украинского БПЛА пострадала женщина

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

В Шебекино в результате детонации дрона ВСУ пострадала жительница. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В соцсетях он рассказал, что женщину с минно-взрывной травмой и касательным ранением головы бойцы самообороны отвезли в ЦРБ. Ей оказывается вся необходимая помощь.

Также уточняется, что на месте детонации повреждены две машины.

Ранее в Шебекино при детонации беспилотного летательного аппарата погиб мужчина. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего россиянина.

ВСУ ударили по многоквартирному дому в городе Шебекино Белгородской области.