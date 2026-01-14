Россиянин погиб при атаке украинского БПЛА

Гладков: Житель Шебекино погиб при атаке украинского БПЛА

В Шебекино при детонации беспилотного летательного аппарата (БПЛА) погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе Шебекино в результате детонации вражеского беспилотника погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — написал Гладков.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего россиянина.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области после атаки Вооруженных сил Украины начали переход на резервную генерацию.