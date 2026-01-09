В Белгородской области после атаки ВСУ начали переход на резервную генерацию

Гладков: Ситуация с топливом нормализуется после перехода на резервную генерацию

В связи с крайне сложной ситуацией, сложившейся в Белгородской области в результате ночных обстрелов энергосистем, в регионе начались работы по переходу на резервную генерацию. Местные ТЭЦ ранее неоднократно атаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ), рассказал в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

В пятницу, 9 января, в регионе провели совещание, на котором присутствовали представители силовых структур, министры и главы энергокомпаний, пояснил Гладков. Стороны обсуждали переход на резервные генераторы, который поможет снабдить регион нормальным энерго- и теплоснабжением, вернуть подачу воды и обеспечить отведение канализации от жилых зданий. Власти стараются зафиксировать сложности, выявляемые в ходе работ, — это поможет оперативнее отреагировать на проблему в случае ее повторения, добавил губернатор области.

Обращаясь к местным жителям, Гладков призвал их не выстраиваться в очереди на заправках и к банкоматам. Денег в кредитных учреждениях региона, по его словам, достаточно, баланса топлива — тоже. Ситуация выправится, как только начнет поступать электроэнергия от резервной генерации, пообещал он.

Регион еще не сталкивался с подобными проблемами в таком объеме, признал глава области. К ним готовились заранее, но ситуацию осложняет холодное время года, пояснил он.

Ранее стало известно, что вследствие атаки ВСУ на Белгородскую область пострадал местный житель. В результате удара дрона по машине в селе Гора-Подол Грайворонского округа был ранен находящийся внутри мужчина. Он получил минно-взрывную травму и осколочные ранения лица и грудной клетки. В автомобиле же разбилось лобовое стекло и был поврежден кузов.