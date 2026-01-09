Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:44, 9 января 2026Россия

В Белгородской области после атаки ВСУ начали переход на резервную генерацию

Гладков: Ситуация с топливом нормализуется после перехода на резервную генерацию
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Xato / Shutterstock / Fotodom

В связи с крайне сложной ситуацией, сложившейся в Белгородской области в результате ночных обстрелов энергосистем, в регионе начались работы по переходу на резервную генерацию. Местные ТЭЦ ранее неоднократно атаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ), рассказал в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

В пятницу, 9 января, в регионе провели совещание, на котором присутствовали представители силовых структур, министры и главы энергокомпаний, пояснил Гладков. Стороны обсуждали переход на резервные генераторы, который поможет снабдить регион нормальным энерго- и теплоснабжением, вернуть подачу воды и обеспечить отведение канализации от жилых зданий. Власти стараются зафиксировать сложности, выявляемые в ходе работ, — это поможет оперативнее отреагировать на проблему в случае ее повторения, добавил губернатор области.

Обращаясь к местным жителям, Гладков призвал их не выстраиваться в очереди на заправках и к банкоматам. Денег в кредитных учреждениях региона, по его словам, достаточно, баланса топлива — тоже. Ситуация выправится, как только начнет поступать электроэнергия от резервной генерации, пообещал он.

Регион еще не сталкивался с подобными проблемами в таком объеме, признал глава области. К ним готовились заранее, но ситуацию осложняет холодное время года, пояснил он.

Ранее стало известно, что вследствие атаки ВСУ на Белгородскую область пострадал местный житель. В результате удара дрона по машине в селе Гора-Подол Грайворонского округа был ранен находящийся внутри мужчина. Он получил минно-взрывную травму и осколочные ранения лица и грудной клетки. В автомобиле же разбилось лобовое стекло и был поврежден кузов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США сделали предупреждение после удара «Орешника» по Львовской области

    «Неоколониальные замашки». О чем заявили Россия и Китай после захвата танкера в Атлантике

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Самолет Госдепа приземлился в Венесуэле

    В России рассказали о возвращении мира в XIX век из-за действий США

    В Белгородской области после атаки ВСУ начали переход на резервную генерацию

    МАГАТЭ начало консультации по прекращению огня в районе Запорожской АЭС

    Назван новый владелец крупного украинского месторождения

    Семин раскрыл правила употребления алкоголя

    В Госдуме не исключили новых ударов возмездия по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok