14:03, 9 января 2026Россия

Житель российского региона пострадал в результате атаки ВСУ

Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
Алина Черненко
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Мирный житель пострадал в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом написал губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он уточнил, что FPV-дрон ударил по машине в селе Гора-Подол Грайворонского округа. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения лица и грудной клетки. Его доставили в Грайворонскую Центральную районную больницу. После оказания помощи пострадавшего перевезут в областную клиническую больницу. 

Гладков также отметил, что у транспортного средства разбито лобовое стекло и поврежден кузов.

Ранее губернатор региона рассказал, что в результате атаки ВСУ на Белгородскую область без света остались более 550 тысяч человек. Еще почти у 200 тысяч местных жителей сейчас нет воды и водоотведения.

