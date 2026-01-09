Более 550 тысяч жителей российского региона остались без света после атаки ВСУ

В Белгородской области 556 тысяч человек остались без света после атаки ВСУ

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область в ночь на 9 января без света остались более 550 тысяч человек. Еще почти столько же потребителей остались без тепла, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В результате ночного обстрела противника Белгородской области по инженерной инфраструктуре на сегодня на шесть часов утра у нас без электроэнергии 556 тысяч человек в шести муниципальных образованиях. Без тепла — почти такое же количество», — сказал Гладков. Он также отметил, что еще почти у 200 тысяч человек сейчас нет воды и водоотведения.

По словам главы региона, аварийные бригады уже находятся на местах. Вскоре станет известно, сколько потребуется времени для восстановления.

Ранее Гладков сообщал, что регион подвергся ракетной атаке ВСУ.