ВСУ ударили по многоквартирному дому в российском городе

Гладков сообщил об ударе ВСУ по многоквартирному дому в Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по многоквартирному дому в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Многоквартирный дом в Шебекино атакован беспилотником. Выбиты окна в 14 квартирах и осколками посечен легковой автомобиль», — написал он.

Помимо того, в Шебекинском округе БПЛА атаковал село Старовщина, где в результате оказались выбиты окна и поврежден фасад частного дома.

Ранее украинский дрон атаковал автомобиль с детьми в поселке Северный в Белгородской области. Ранения получили 8-летняя девочка и 12-летний мальчик.