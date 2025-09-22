Украинский БПЛА атаковал автомобиль с детьми в российском приграничном регионе

Гладков: Дети 8 и 12 лет пострадали при атаке украинского БПЛА в Северном

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал автомобиль с детьми в поселке Северный в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По информации главы, ранения получили восьмилетняя девочка и 12-летний мальчик. Гладков отметил, что девочка госпитализирована с осколочной травмой ноги, а мальчик — с баротравмой. Кроме того, на месте атаки повреждены легковой автомобиль и частный дом, уточнил белгородский губернатор.

Гладков также рассказал, что в результате удара беспилотника по коммерческому объекту в Белгороде пострадал мужчина.

Другой мирный житель пострадал в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, пояснил глава.

«Бойцы самообороны доставили мужчину с минно-взрывной травмой, баротравмой, осколочными ранениями головы, плеча, спины и ног в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медпомощи он будет переведен в областную клиническую больницу», — написал он в посте.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область 28 беспилотниками.