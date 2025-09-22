Российский регион подвергся масштабному налету украинских дронов

Минобороны: ВСУ атаковали Белгородскую область 28 беспилотниками

Белгородская область подверглась масштабному налету украинских дронов. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

По данным военного ведомства, в период с 8:00 до 12:00 над регионом было сбито 28 летательных аппаратов. В отражении атаки были задействованы дежурные средства противовоздушной обороны.

Все сбитые дроны относятся к классу беспилотников самолетного типа, подчеркнули в Минобороны. Такие дроны способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и могут преодолевать сотни километров до цели.

Белгородская область и другие российские регионы постоянно подвергаются атакам со стороны Украины. Так, в ночь на 22 сентября в российском воздушном пространстве было перехвачено 114 беспилотников. По 25 дронов сбили над Ростовской областью и Краснодарским краем.