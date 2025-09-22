Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 114 беспилотников ВСУ над десятью регионами

В ночь на понедельник, 22 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России свыше сотни беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, всего за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 114 беспилотников над десятью регионами России и двумя морями. Больше всего дронов — по 25 — перехватили над Ростовской областью и Краснодарским краем.

Еще 19 летательных аппаратов сбили над Белгородской областью, 13 — над Астраханской областью, 10 — над Крымом, 7 — над Брянской областью, 5 — над Азовским морем, по 3 — над Ярославской и Волгоградской областями, 2 — над Черным морем, 1 — над Курской и Воронежской областями.