Беспилотники ВСУ ударили по крымскому санаторию. Что известно о последствиях?

Аксенов: БПЛА ВСУ ударили по крымскому санаторию «Форос», есть пострадавшие

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по полуострову Крым. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, в результате повреждения получили объекты на территории санатория «Форос» и здание школы в поселке.

Аксенов сообщил, что падение обломков одного из сбитых беспилотников спровоцировало возгорание сухой травы вблизи города Ялты. В настоящее время профильные службы выполняют работы на месте происшествия.

К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. На данный момент количество пострадавших — около 15 человек, число погибших уточняется Сергей Аксенов Глава Республики Крым

Также в результате удара по зданию школы пострадал охранник. Кроме того, атакой был полностью разрушен актовый зал и сильно повреждена библиотека.

В Минздраве Крыма сообщили, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь силами службы скорой помощи региона и ФГБУ «Ялтинский многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства».

Над Севастопольской бухтой сбили три БПЛА ВСУ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) над морской акваторией рядом с городом.

По предварительным данным, в городе нет повреждений. До этого в Севастополе была объявлена воздушная тревога.

Громкие звуки, которые были слышны в городе — это силы ПВО уничтожили воздушную цель. Военные продолжают работу Михаил Развожаев Губернатор Севастополя

Система противовоздушной обороны 21 сентября уничтожила 22 украинских дрона над российскими регионами. Из них 16 БПЛА — над акваторией Черного моря, по 3 БПЛА — над территориями Белгородской области и Республики Крым.

В России обвинили ВСУ в очередном преступлении против мирных жителей

Развожаев назвал атаку беспилотников на санаторий «Форос» очередным преступлением Киева против мирных жителей. Он пожелал выздоровления всем раненым. «Удар пришелся по санаторию и школе в поселке, то есть по тем местам, где должны царить здоровье, безопасность и детский смех», — написал он в своем Telegram-канале.

Депутат Государственной Думы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, в свою очередь, отметил, что атака ВСУ на школу и санаторий в Крыму показывает чудовищность действующих украинских властей.

«Только нелюди атакуют мирные объекты. Террористы ВСУ и их пособники, которые способствуют прилетам БПЛА на нашей территории, будут обязательно установлены и сурово наказаны», — заявил Ивлев.

Россия ударила по местам запуска беспилотников ВСУ

Российские войска ударили по местам запуска беспилотников ВСУ большой дальности. В Минобороны также сообщили, что Российская армия нанесла поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах.

Ранее стало известно, что российские военные за неделю нанесли четыре групповых удара в зоне проведения специальной военной операции. Под удары попали объекты энергетической, топливной, а также транспортной инфраструктуры, которая использовалась в интересах украинской армии. Атаки также затронули арсеналы, центр подготовки БПЛА большой дальности и пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

Кроме того, 19 сентября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям сборки БПЛА в Харьковской области.

Удары носили массированный характер, под удар попали промзоны и склады в пригороде Харькова. Известно об уничтожении предприятия, собирающего БПЛА в районе Песочина Сергей Лебедев Координатор николаевского подполья

По его словам, удар также был нанесен по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Безлюдовка.