22:52, 21 сентября 2025Россия

В Госдуме отреагировали на атаку ВСУ на Крым

Депутат ГД Ивлев: Атака ВСУ на Крым показывает чудовищность киевского режима
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по полуострову Крым 21 сентября показали чудовищность действующего киевского режима. Так отреагировал на атаку беспилотников ВСУ на школу и санаторий «Форос» в республике депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев, передает ТАСС.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате удара украинских дронов по крымскому санаторию и школе пострадали 15 человек. Есть погибшие, их количество уточняется. Также в результате падения обломков сбитого БПЛА вблизи Ялты загорелась сухая трава.

«Только нелюди атакуют мирные объекты. Террористы ВСУ и их пособники, которые способствуют прилетам БПЛА на нашей территории, будут обязательно установлены и сурово наказаны», — заявил Ивлев.

Ранее воздушную тревогу объявляли в Севастополе. В районе Севастопольской бухты, Качи, силами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито три БПЛА, об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.

