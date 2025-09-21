В Госдуме отреагировали на атаку ВСУ на Крым

Депутат ГД Ивлев: Атака ВСУ на Крым показывает чудовищность киевского режима

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по полуострову Крым 21 сентября показали чудовищность действующего киевского режима. Так отреагировал на атаку беспилотников ВСУ на школу и санаторий «Форос» в республике депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев, передает ТАСС.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате удара украинских дронов по крымскому санаторию и школе пострадали 15 человек. Есть погибшие, их количество уточняется. Также в результате падения обломков сбитого БПЛА вблизи Ялты загорелась сухая трава.

«Только нелюди атакуют мирные объекты. Террористы ВСУ и их пособники, которые способствуют прилетам БПЛА на нашей территории, будут обязательно установлены и сурово наказаны», — заявил Ивлев.

Ранее воздушную тревогу объявляли в Севастополе. В районе Севастопольской бухты, Качи, силами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито три БПЛА, об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.