Над Севастопольской бухтой сбили три БПЛА ВСУ

Развожаев: ПВО сбили 3 БПЛА ВСУ над Севастопольской бухтой, разрушений нет

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражать атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. В настоящий момент сбито уже три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в районе Севастопольской бухты, Качи, об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«По всем целям наши военные отрабатывают над морем, — подчеркнул Развожаев. Но звуки от взрывных волн слышны в разных местах города».

Губернатор обратил внимание, что в городе и акватории никаких разрушений нет.

До этого в Севастополе объявили воздушную тревогу. Также ВСУ ударили по крымскому санаторию «Форос» и сельской школе. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил как минимум о 15 пострадавших, есть погибшие.