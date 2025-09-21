Россия
22:00, 21 сентября 2025Россия

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Развожаев: В Севастополе объявлена воздушная тревога
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В городе Севастополе 21 сентября была объявлена воздушная тревога. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор города Михаил Развожаев, опубликовав запись сигнала тревоги.

До этого глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил об атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полуостров. Повреждения получили объекты на территории санатория «Форос» и здание школы в поселке, сообщается о 15 пострадавших, количество погибших уточняется.

В августе беспилотник ВСУ нашли у пляжа в Севастополе на расстоянии 50 метров от берега. Вероятно, он был подавлен силами РЭБ или сбит при одной из атак противника на город.

