ВСУ ударили по крымскому санаторию

Аксенов: БПЛА ВСУ ударили по санаторию «Форос» в Крыму, есть пострадавшие
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по полуострову Крым, в результате повреждения получили объекты на территории санатория «Форос» и здание школы в поселке. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов в Telegram-канале.

«К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. На данный момент количество пострадавших — около 15 человек, число погибших уточняется», — написал глава российского региона.

Кроме того, падение обломков одного из сбитых дронов спровоцировало возгорание сухой травы вблизи города Ялты. Профильные службы выполняют работы на месте происшествия, людям оказывают необходимую помощь.

Ранее российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 22 украинских дрона. Из них 16 БПЛА — над акваторией Черного моря, по 3 БПЛА — над территориями Белгородской области и Республики Крым.

