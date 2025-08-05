Беспилотник ВСУ нашли у пляжа в Севастополе

Глава Севастополя Развожаев: Беспилотник ВСУ обнаружен в районе пляжа Любимовка

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили в районе пляжа Любимовка в Севастополе. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«В районе пляжа "Любимовка" на расстоянии около 50 метров от берега обнаружен БПЛА. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ или сбит при одной из атак ВСУ на Севастополь», — написал Развожаев.

Он сообщил, что территория, где обнаружили БПЛА, оцеплена, людей эвакуируют. Специалисты либо подорвут дрон на месте обнаружения, либо транспортируют его для уничтожения. При обнаружении опасных объектов жителям необходимо сообщать об этом по номеру 112, напомнил глава города.

Днем в понедельник, 4 августа, Украина атаковала Крым, выпустив по региону несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). ВСУ выпустили пять дронов, три из которых сбили над полуостровом, еще два — над Черным морем.