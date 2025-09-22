В Крыму рассказали о помощи пострадавшим при атаке ВСУ

Минздрав Крыма сообщил, что пострадавшим при атаке ВСУ оказывают помощь

Гражданам, которые пострадали при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым, медики оказывают всю необходимую помощь. Об этом сообщает Минздрав республики.

«Пострадавшим при ударе вражеских БПЛА на территорию санатория Форос оказывается вся необходимая медицинская помощь силами службы скорой помощи региона», — говорится в сообщении. Уточняется, что к оказанию помощи также привлечены сотрудники Ялтинского многопрофильного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что БПЛА ВСУ ударили по санаторию «Форос» в Крыму. Пострадали около 15 человек. Прокуратура Крыма взяла ситуацию в Ялте на особый контроль.