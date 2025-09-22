Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:41, 21 сентября 2025Россия

В Крыму рассказали о помощи пострадавшим при атаке ВСУ

Минздрав Крыма сообщил, что пострадавшим при атаке ВСУ оказывают помощь
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Гражданам, которые пострадали при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым, медики оказывают всю необходимую помощь. Об этом сообщает Минздрав республики.

«Пострадавшим при ударе вражеских БПЛА на территорию санатория Форос оказывается вся необходимая медицинская помощь силами службы скорой помощи региона», — говорится в сообщении. Уточняется, что к оказанию помощи также привлечены сотрудники Ялтинского многопрофильного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что БПЛА ВСУ ударили по санаторию «Форос» в Крыму. Пострадали около 15 человек. Прокуратура Крыма взяла ситуацию в Ялте на особый контроль.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники ВСУ ударили по крымскому санаторию. Что известно о последствиях?

    Вбросы фейков начались на фоне атаки БПЛА на Крым

    В Госдуме отреагировали на атаку ВСУ на Крым

    Появились подробности удара ВСУ по школе в крымском поселке

    Илон Маск высказался об убийстве Кирка

    В Крыму рассказали о помощи пострадавшим при атаке ВСУ

    В Крыму взяли ситуацию в Ялте на особый контроль

    Над Севастопольской бухтой сбили три БПЛА ВСУ

    Появилось фото пожара в Ялте после удара ВСУ

    В Британии объяснили влияние смерти Кирка на политику Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости