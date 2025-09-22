Появились подробности удара ВСУ по школе в крымском поселке

Крючков: При атаке ВСУ на школу в Форосе разрушен актовый зал, ранен охранник

Один из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал школу в крымском поселке Форос. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в Telegram-канале.

«Атакой БПЛА школы Фороса полностью разрушен актовый зал, сильно повреждена библиотека», — говорится в сообщении. Крючков добавил, что ранения получил охранник. О его состоянии ничего не сообщается.

ВСУ нанесли удар по Крыму вечером 21 сентября. Одной из целей стал санаторий «Форос». Пострадали минимум 15 человек.