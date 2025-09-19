Бывший СССР
Подполье сообщило об ударе по сборке дронов в Харьковской области

Лебедев: ВС России поразили предприятия сборки БПЛА в Харьковской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по предприятиям сборки БПЛА в Харьковской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Удары носили массированный характер, под удар попали промзоны и склады в пригороде Харькова. Известно об уничтожении предприятия, собирающего БПЛА в районе Песочина», — рассказал Лебедев.

Помимо этого, как сообщил подпольщик, удар был нанесен по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Безлюдовка.

Ранее стало известно, что дроны атаковали Киев, в столице Украины были слышны звуки взрывов и стрельбы. По словам представителей городских властей, в Киеве работала система противовоздушной обороны.

