Минобороны назвало число погибших в результате атаки ВСУ на Крым

Минобороны сообщило, что при атаке ВСУ на Крым погибли два человека
В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым вечером 21 сентября погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

«В результате атаки два человека погибли, 15 получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении. В оборонном ведомстве уточнили, что удары ВСУ пришлись по объектам в курортной зоне, где отсутствуют какие-либо военные объекты.

Ранее об атаке украинских военных на полуостров сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Под огнем оказались санаторий и школа в крымском поселке Форос.

