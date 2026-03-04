Госдуме предложили ввести еще один запрет для водителей

Mash: Водителям могут запретить публиковать данные о нахождении патрулей ГАИ

Водителям могут запретить публиковать информацию о местонахождении патрулей Госавтоинспекции (ГАИ) вплоть до уголовной ответственности. С такой инициативой к спикеру Государственной Думы Вячеславу Володину обратился глава общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин, пишет Telegram-канал Mash.

Нередко метки с геоданными инспекторов ГАИ водители указывают в приложениях (навигаторах, чатах). «Речь идет о маркерах, которые оставляют сами пользователи: они указывают, где стоят посты, проводят рейды и даже из скольких машин состоит экипаж. Это позволяет нарушителям объезжать проверки или скрываться за грузовиками», — пишет источник.

Сам Бородин объяснил свое решение ситуацией в стране, когда данные из открытых источников могут быть использованы против россиян, включая инспекторов ГАИ. Общественник напомнил о трагедии, произошедшей ночью 24 февраля у Савеловского вокзала в Москве, когда при исполнении служебных обязанностей один сотрудник ГИБДД погиб, еще двое получили тяжелые ранения.

Ранее стало известно, что ближневосточный конфликт грозит более 15 миллионам российских автомобилистов, владеющих японскими машинами, серьезными проблемами. Речь о поставках комплектующих, которые до сих пор шли через ОАЭ.