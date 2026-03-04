Миллионы российских автомобилистов затронет конфликт на Ближнем Востоке

Shot: Более 15 млн владельцев «японцев» в России остались без запчастей из ОАЭ

Ближневосточный конфликт грозит более 15 миллионам российских автомобилистов, владеющих японскими машинами, серьезными проблемами — под вопросом поставки моторов и коробок передач. По информации Telegram-канала Shot, именно через Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в Россию ввозились эти автокомпоненты.

До сих пор Дубай являлся одной из крупнейших площадок по разборке автомобилей, откуда подержанные узлы поставлялись на российский рынок. По данным источника, грузы из ОАЭ следовали транзитом через Иран, далее Каспийским морем до порта в Астрахани. Стоимость «бывалых» моторов в России составляла от 80 до 200 тысяч рублей. Новый агрегат мог стоить до 600 тысяч рублей.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, имеющихся запасов по наиболее востребованным позициям хватит ориентировочно на месяц. «Если конфликт затянется дольше, то это станет болезненным ударом для более чем 15 миллионов владельцев японских машин, нуждающихся в комплектующих», — считает он.

