10:16, 4 марта 2026АвтоЭксклюзив

Названы недоработки почти идеального кроссовера Changan

Автовладельцы назвали недоработки Changan CS55 Plus
Марина Аверкина

Фото: scotomania / Shutterstock / Fotodom

Changan CS55 Plus (он же Uni-S) впору считать одним из самых удачных кроссоверов в линейке бренда, судя по отзывам автовладельцев. Большинство из них хвалят машину и называют едва ли не одной из самых лучших в мире. «Лента.ру» изучила комментарии на портале Auto.ru и выяснила, что у этого «китайца» тоже есть недоработки.

Пользователь Ярослав поделился своим опытом после 10 месяцев владения машиной (пробег — 11 тысяч километров). К несомненным плюсам он отнес вместительность багажного отделения и простор на заднем ряду сидений. Комфорт во время движения он оценил на четверку, отметив среднюю шумоизоляцию, которую, по его мнению, требуется дорабатывать. Главным минусом автомобиля владелец назвал отсутствие полного привода, что особенно ощущалось зимой. Кроме того, его удивили настройки системы курсовой устойчивости. При незначительной пробуксовке электроника начинала работать хаотично. К опциям у него также возникли вопросы — озадачило отсутствие подогрева руля и наличие однозонного климат-контроля.

«Самое главное, что мне не нравится, — это не настроенная подвеска (на мой взгляд, слишком короткоходная). Она комфортная в городских условиях, отлично ведет себя на скорости по хорошему асфальту, но на больших ямах происходит пробой, и она плохо переносит неровности на скорости. Так же есть вопросы к грузоподъемности (особенности китайского подхода)», — написал автомобилист Алексей Викторович.

Водительское кресло, несмотря на электропривод, не имеет регулировки передней части подушки, продолжает он. В машинах более старших моделей Changan, по его наблюдениям, сиденья удобнее. Ему также не хватило регулировки угла спинки второго ряда, обогрева руля и датчиков слепых зон. «Смешанные ощущения, потому что приоритеты, расставлены неверно, на мой взгляд. Лучше бы производитель довел до совершенства ходовые и эксплуатационные качества автомобиля в обмен на огромное количество электронных систем», — считает Алексей Викторович.

Сергей в своем отзыве согласился с тем, что главные претензии сводятся к неудобному профилю переднего сиденья, странному включению подогрева (не с отдельной кнопки), отсутствию обогрева руля и датчика уровня омывающей жидкости, а также повышенному расходу топлива. «А в остальном придраться особо не к чему», — резюмировал он.

«Решил попробовать китайский автопром и купил Changan CS55 Plus. Стильный дизайн, просторный салон, приятный двигатель — все это меня порадовало. В городе машина ведет себя отлично, легко маневрирует, парковаться удобно. Но подвеска жестковата, а шумоизоляция могла бы быть лучше. В целом доволен покупкой — практичный и стильный автомобиль за свои деньги», — поделился своим мнением Инсаф.

Ранее кризисный психолог Варвара Ликунова объяснила желание россиян иметь дорогую машину в ущерб доходу.

