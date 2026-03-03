Названы истинные причины покупки статусных машин россиянами

Психолог Ликунова объяснила желание россиян иметь дорогую машину в ущерб доходу

Что заставляет людей с нестабильным доходом влезать в долги ради покупки очень дорогой машины, которая, как правило, не по карману, «Ленте.ру» рассказала кризисный психолог Варвара Ликунова. С точки зрения психологии такое поведение связано не с желанием иметь конкретную статусную машину, а с представлением о себе и собственной роли в обществе, объясняет эксперт.

Перед тем как брать дорогой автокредит или просить взаймы у друзей, родни и знакомых, Варвара Ликунова советует честно спросить себя, кому и что человек хочет доказать, что изменится в жизни от покупки дорогой машины, какие чувства возникают при мысли о более бюджетном варианте. «Если в ответах много тревоги за статус, нужно работать с самооценкой», — рекомендует специалист.

Машина — один из самых мощных символов статуса. Она «говорит» за владельца без слов. В этом случае работает механизм компенсации. «Если внутри есть ощущение "я недостаточно успешен", психика ищет быстрый способ закрыть эту дыру. Дорогой автомобиль нередко становится внешним "протезом" самооценки. Это не бравада ради показухи — чаще это попытка почувствовать себя значимым», — говорит Ликунова.

Лента соцсетей, корпоративная среда и окружение диктуют стандарт, которому не все могут сопротивляться, — «ты равен тому, что показываешь». Культура демонстративного успеха давит, и машина становится пропуском в желаемое окружение или жизнь. Не купил — и будто выпал из игры, которая воспринимается многими как реальность.

Есть и такие люди, которые считают, что сначала нужно купить атрибут успеха, чтобы через него стать успешным. Человек будто надевает на себя будущую версию. «Тот же механизм, что и с дорогим айфоном в руках при пустом холодильнике: символ кажется важнее устойчивости. Опасность в том, что внешний атрибут не решает внутреннюю проблему. Если самооценка держится на машине, она становится хрупкой. Любой финансовый сбой — и рушится не только бюджет, но и ощущение собственной ценности. Плюс хронический стресс — высокий платеж, страх потери дохода, выживание при красивой картинке снаружи», — объясняет специалист.

Особенно ярко это проявляется в мужской статусной конкуренции, потому что в мужской социальной иерархии материальные маркеры — один из основных способов обозначить свою позицию. «Зрелая позиция — когда выбор соответствует не только желанию, но и реальной финансовой устойчивости. Потому что долгосрочный статус — это не демонстрация, а спокойствие. И с точки зрения психики устойчивость всегда сильнее, чем эффектная картинка», — подытожила психолог.

