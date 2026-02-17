Названы неочевидные опасные состояния для водителей

Психолог Ликунова рассказала о разнице влияния стресса и депрессии на водителей

Принято считать, что алкоголь, усталость или телефон в руках — главные провокаторы происшествий на дороге. Но есть состояния, которые вроде бы незаметны, но напрямую влияют на безопасность движения. О разнице влияния стресса и депрессии на водителей и дорожную ситуацию «Ленте.ру» рассказала кризисный психолог Варвара Ликунова.

Специалист обратила внимание, что при затяжном стрессе, эмоциональном выгорании и депрессивных состояниях любой человек может выглядеть собранным, здравомыслящим, уверенным. Автомобилист едет по привычному маршруту, выполняет знакомые действия и не замечает, что его психика работает не в режиме внимания и концентрации, а в режиме «просто выжить».

«При длительном стрессе нервная система экономит ресурсы: появляется "туман" в голове, рассеянность, замедленные реакции. За рулем это становится фактором риска, потому что вождение — это непрерывная работа внимания, скорость реакции и способность отслеживать десятки сигналов одновременно», — говорит эксперт.

Ощущение, что «со мной все нормально», — главная иллюзия стресса, объясняет психолог. При этом хроническое напряжение сужает внимание, и водитель видит лишь узкий участок дороги перед собой, хуже оценивает поведение других автомобилистов и потенциальные угрозы. «Включается тоннельное мышление — и вероятность аварийных ситуаций растет», — отмечает Ликунова.

Но есть существенная разница в том, как влияют стресс и депрессия на человека. Если стресс перегружает психику, то депрессия часто ее замедляет. «Снижается скорость реакции, появляется отрешенность, провалы концентрации: "доехал и не помню как". Возникают сонливость, эмоциональное онемение. А безопасность держится не только на навыках, но и на внутреннем ощущении ценности собственной жизни. При глубокой депрессии уровень осторожности может снижаться бессознательно», — обращает внимание специалист.

Кратковременный стресс не делает человека опасным водителем, но затяжное напряжение, выгорание и депрессия — это те состояния, при которых садиться за руль нежелательно, подытожила психолог и назвала отказ от вождения в этих условиях «ответственным поступком».

Ранее стало известно, что Верховный народный суд Китая вынес решение, которое ставит точку в разговорах об ответственности в дорожно-транспортных происшествиях с участием автомобиля под управлением электроники.