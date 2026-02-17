Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля. Переходи на Max

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
13:21, 17 февраля 2026Авто

Cуд назвал ответственного за ДТП с автопилотом

В Китае вынесли первый приговор за ДТП с участием автономного автомобиля
Марина Аверкина

Фото: Sarunyu L / Shutterstock / Fotodom

Верховный народный суд Китая вынес решение, которое ставит точку в разговорах об ответственности в дорожно-транспортных происшествиях с участием автомобиля под управлением электроники. Судейская коллегия определила, что в случае вождения с водительскими ассистентами ответственным за дорожные инциденты является водитель, пишет AutoHome.

Этот вердикт был вынесен в ходе рассмотрения конкретного происшествия с участием машины, оснащенной системой автономного управления. Теперь этот прецедент станет ориентиром для разрешения подобных споров в судах.

Поводом для разбирательства послужил случай, произошедший осенью прошлого года в Китае. Камеры наружного наблюдения зафиксировали кроссовер, на пассажирском сиденье которого спал человек. Автомобиль при этом двигался в полностью автоматическом режиме, а кресло водителя пустовало. В ходе расследования было установлено, что владелец транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы система полуавтопилота не препятствовала поездке, мужчина применил незаконное устройство, обманывающее датчики безопасности.

При том, что физически водитель не управлял машиной, суд признал его виновным в создании опасной ситуации на дороге. Решением суда мужчину приговорили к реальному сроку ограничения свободы на 45 дней. Также он будет обязан оплатить штраф в размере 4 тысяч юаней (около 45 тысяч рублей).

Ранее стало известно, что самыми популярными подержанными автомобилями у россиян стали машины стоимостью от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Их доля составила 33 процента от общего числа заключенных договоров купли-продажи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России утверждают, что полная блокировка Telegram состоится в День дурака. Роскомнадзор ответил

    Трамп и Зеленский прокомментировали предстоящие переговоры по Украине

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    Врач предупредила о скрытой опасности изжоги

    ЦБ назвал сроки завершения разгона цен в России

    Михалков ответил на критику депутатов Госдумы в адрес новых фильмов для детей

    Cуд назвал ответственного за ДТП с автопилотом

    Россиян предупредили о многочасовых задержках в аэропорту Сочи

    Названы пять треков переговоров по Украине в Женеве

    Сотрудник российского ЖК придумал схему по ограблениям квартир

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok