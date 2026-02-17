Cуд назвал ответственного за ДТП с автопилотом

В Китае вынесли первый приговор за ДТП с участием автономного автомобиля

Верховный народный суд Китая вынес решение, которое ставит точку в разговорах об ответственности в дорожно-транспортных происшествиях с участием автомобиля под управлением электроники. Судейская коллегия определила, что в случае вождения с водительскими ассистентами ответственным за дорожные инциденты является водитель, пишет AutoHome.

Этот вердикт был вынесен в ходе рассмотрения конкретного происшествия с участием машины, оснащенной системой автономного управления. Теперь этот прецедент станет ориентиром для разрешения подобных споров в судах.

Поводом для разбирательства послужил случай, произошедший осенью прошлого года в Китае. Камеры наружного наблюдения зафиксировали кроссовер, на пассажирском сиденье которого спал человек. Автомобиль при этом двигался в полностью автоматическом режиме, а кресло водителя пустовало. В ходе расследования было установлено, что владелец транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы система полуавтопилота не препятствовала поездке, мужчина применил незаконное устройство, обманывающее датчики безопасности.

При том, что физически водитель не управлял машиной, суд признал его виновным в создании опасной ситуации на дороге. Решением суда мужчину приговорили к реальному сроку ограничения свободы на 45 дней. Также он будет обязан оплатить штраф в размере 4 тысяч юаней (около 45 тысяч рублей).

