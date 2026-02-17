Названы самые популярные автомобили с пробегом

«РГ»: Покупка машин до одного миллиона рублей составила 55 % вторичного рынка

Самыми популярными подержанными автомобилями у россиян стали машины стоимостью от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Это выяснили аналитики всероссийского сервиса по реализации подержанных машин Pango Cars, проанализировав данные января 2026 года. На долю этой ценовой категории пришлось 33 процента от общего числа заключенных договоров купли-продажи, пишет «Российская газета»(«РГ»).

Следующим по популярности стал наиболее доступный сегмент — до 500 тысяч рублей (22 процента). Эксперты связывают довольно высокий спрос в этой категории с ограниченными финансовыми возможностями покупателей, которые ищут максимально бюджетные варианты.

Автомобили стоимостью от 1 до 1,5 миллиона рублей обеспечили 19 процентов сделок. На долю премиальных машин дороже 2 миллионов пришлось 13 процентов, на категорию 1,5-2 миллиона рублей — 12 процентов.

Из статистики следует, что 55 процентов всех переходов прав собственности пришлось на транспортные средства дешевле 1 миллиона рублей. Эксперты уверены, что это связано со стремлением россиян минимизировать долговую нагрузку и осторожным подходом к крупным тратам.

По словам экспертов, средний размер займа на покупку автомобиля с пробегом в январе составил 1,1 миллиона рублей. Средневзвешенная процентная ставка держалась на отметке 23,6 процента годовых, а типичный срок кредитования приближался к шести годам. Чаще всего в долг приобретались машины 2017 года выпуска. По мнению экспертов, эти автомобили представляет собой наилучшее соотношение цены, технического состояния и ликвидности в будущем.

Что касается возраста автомобилей, то максимальный объем сделок (31 процент) пришелся на транспортные средства в возрасте от 10 до 15 лет включительно. Практически не отстала от них категория машин 5-10 лет, доля которой достигла 30 процентов. Автомобили моложе 5 лет заняли 21 процент рынка, техника в возрасте 15–20 лет — 15 процентов.

Распределение покупательских предпочтений между брендами не претерпело изменений. Первое место по популярности удержала Lada с показателем 15 процентов. Далее расположились корейские Kia (11 процентов) и Hyundai (10). В тройку наиболее востребованных моделей января вошли Lada Granta, Lada Vesta и Kia Rio.

