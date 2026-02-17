Названы причины троения мотора

Автомеханики предупредили водителей о последствиях езды с троящим мотором

Нередко автомобилисты сталкиваются с неисправностью двигателя, известной как «троение». Этот термин обозначает нестабильную работу мотора вне зависимости от того, сколько у него цилиндров. О причинах и симптомах троения силового агрегата «Ленте.ру» рассказали автомеханики мультибрендового техцентра E.N.Service.

Мастера предупреждают: промедление с диагностикой в такой ситуации грозит серьезными финансовыми потерями, поскольку даже едва уловимая вибрация способна спровоцировать тяжелые поломки.

Определить начало троения несложно по характерным проявлениям. Главным симптомом является нарушение работы агрегата на холостом ходу. Это выражается в вибрациях, которые отчетливо передаются на кузов и органы управления — руль и селектор коробки передач. При увеличении нагрузки обороты начинают хаотично меняться в широком диапазоне. В движении автомобиль утрачивает мощность, и водитель чувствует провалы и рывки при попытке ускориться. Косвенными признаками также служат возросший расход горючего и индикатор Check Engine на приборной панели.

Наиболее частым источником проблемы становятся сбои в системе зажигания или ее некорректные настройки. Обычно это сопровождается пропусками рабочих тактов, а иногда и хлопками, объясняют специалисты. Если мотор троит на малых оборотах, но стабилизируется при разгоне, причиной может быть раннее зажигание.

Нередко подозрение падает на свечи — выкрутив их, можно обнаружить черный нагар на электродах. Однако менять их нужно лишь после точной диагностики, иначе новый комплект почернеет за короткое время. Иногда искра теряется по пути к свече из-за неисправности высоковольтных проводов.

Если элементы зажигания работают исправно, необходимо обратить внимание на топливную аппаратуру. Для корректного воспламенения смесь воздуха и горючего должна соответствовать строгой пропорции. Отклонения в работе инжектора приводят либо к отсутствию подачи топлива, либо к его переизбытку («переливу»). В такой ситуации двигатель начинает троить как на холодную, так и в прогретом состоянии, так как обедненная или обогащенная смесь попросту не воспламеняется.

Иногда причина оказывается до банальности простой — засоренный воздушный фильтр, из-за которого смесь становится перенасыщенной. Хуже, когда возникает подсос воздуха на впуске. Смесь обедняется, и выявить место разгерметизации гораздо сложнее, чем заменить расходник, поясняют мастера.

Все усложняется, когда троение вызвано внутренними повреждениями самого мотора. Речь идет о неисправностях цилиндро-поршневой группы или газораспределительного механизма. Дисбаланс возникает из-за падения компрессии, которое провоцируют залегания поршневых колец, повреждения поршня, появления задиров на поверхности цилиндров. Замер компрессии определит точную причину. Если она упала только в одном цилиндре, туда через шприц заливают немного масла и делают повторный замер. Рост показателя укажет на износ поршня, а отсутствие изменений — на прогар клапана.

Дизельные агрегаты, где воспламенение происходит от сжатия, чаще троят именно из-за потери этого сжатия либо неполадок в топливной аппаратуре, предупреждают мастера. На холодную вибрация будет максимально сильной, но по мере прогрева и термического расширения деталей она может уменьшиться. Кроме того, на дизелях стоит проверять свечи накаливания. Если они не разогревают камеру сгорания до нужной температуры, топливовоздушная смесь не воспламенится, и цилиндр выпадет из работы.

