05:15, 16 февраля 2026АвтоЭксклюзив

Названы проверенные способы снизить расход топлива

Марина Аверкина

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В условиях постоянного роста цен на топливо многие автомобилисты ищут возможность снизить его расход. Специалисты автотехцентра «Клуб 4x4» назвали «Ленте.ру» пять проверенных способов, которые не требуют сложных и дорогостоящих доработок или поездок на станцию технического обслуживания. Все они актуальны для любой модели автомобиля.

Первое, на что стоит обратить внимание автовладельцу — колеса. Использование дисков большого диаметра в сочетании с низкопрофильными шинами улучшает внешний вид транспортного средства, но одновременно увеличивает и расход топлива, напоминают мастера. Тяжелые колеса требуют от силового агрегата больше усилий для вращения. Это касается и внедорожников. Установка грязевых покрышек повышает у «дизеля» расход солярки на трассе на 1,5–2 литра, что составляет прибавку около 15 процентов. Возврат к заводской размерности шин снизит нагрузку на трансмиссию и подвеску и позволит заметно экономить.

Своевременное техническое обслуживание играет немаловажную роль в экономии горючего. Нельзя забывать про регулярную замену масла и всех фильтров. Например, засоренный воздушный фильтр приводит к образованию обогащенной смеси, что вызывает перерасход бензина. Кроме того, на эффективность сжигания топлива напрямую влияют вязкость моторного масла, исправность форсунок, бензонасоса и даже системы охлаждения. Неисправный термостат, из-за которого двигатель постоянно работает в режиме прогрева, способен значительно увеличить потребление горючего.

Отдельно опытные специалисты отметили тормозную систему. Из-за агрессивной среды на дорогах, особенно в зимний период, защитные пыльники суппортов разрушаются, и механизмы начинают подклинивать. Визуально это заметить сложно, но заклинивший суппорт создает постоянное сопротивление. Своевременная диагностика и обслуживание тормозов не только предотвратят возможное возгорание (заклинивший механизм — их частая причина), но и снизят расход как минимум на один литр на 100 километров пробега.

Герметичность топливной системы в вопросе экономии играет не последнюю роль. Средний возраст машин в России составляет 15 лет, и со временем бензобак, шланги, трубки, соединения могут давать течь. Даже незначительное подтекание в момент простоя или в движении, когда насос создает давление, ведет к «таянию» горючего.

Но самым действенным и самым простым способом может стать смена автозаправочной станции, говорят мастера. Случаи недолива топлива на АЗС, к сожалению, нередки. Такая «потеря» топлива часто ошибочно воспринимается водителями как внезапно возникшая неисправность автомобиля и резко возросший в связи с этим расход. Проверка на другой заправке и сброс показаний пробега помогут выявить эту причину.

Отдельно эксперты рекомендуют проверить маленький, но важный элемент — клапан рециркуляции картерных газов (КРКГ). При его засорении газы перестают поступать в дроссель, накапливаясь внутри двигателя. Это приводит к повышенному потреблению не только бензина, но и моторного масла. Деталь стоит недорого и меняется своими силами, однако при замене нужно следить, чтобы куски задубевшего резинового уплотнителя не упали внутрь.

Ранее автоэксперт Кирилл Милешкин рассказал автомобилистам, что нельзя делать, если автомобиль замерз.

