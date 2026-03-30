Названы способы защитить телевизор от выгорания

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:52, 30 марта 2026

Владельцам OLED-телевизоров посоветовали защитить матрицу от выгорания
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Журналисты издания Tom's Guide перечислили советы по увеличению срока работы OLED-телевизора. Материал доступен на сайте портала.

Авторы заметили, что OLED-телевизоры обеспечивают потрясающее качество изображения и имеют очень высокую контрастность. Однако даже лучшие модели подвержены износу и выгоранию. Специалисты назвали способы, с помощью которых можно защитить дорогостоящую матрицу устройства и продлить срок его эксплуатации.

В первую очередь владельцам телевизоров с OLED-экранами посоветовали включить функцию сдвига пикселей или сдвига экрана. «Эта функция периодически слегка сдвигает все изображение на несколько пикселей, предотвращая фиксацию статических элементов в одном и том же положении», — объяснили журналисты. В девайсах LG эта опция называется Screen Shift, Samsung и Sony — Pixel Shift.

Также авторы рекомендовали включить функцию затемнения яркости логотипов. При ее активации логотипы новостных каналов или стриминговых сервисов, которые обычно располагаются на экране статично, будут отображаться с ограниченной яркостью. Кроме того, пользователям телевизоров предложили включить функцию обновления панели, с которой устройство будет автоматически выполнять калибровку пикселей для их равномерного износа.

В конце марта невролог «Скандинавского Центра Здоровья» Татьяна Хребтова заявила, что сон с включенным телевизором вредит здоровью сердечно-сосудистой системы. Причиной она назвала яркий свет от экрана во время отдыха, который влияет на мозг.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok