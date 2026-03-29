17:30, 29 марта 2026

Россиян призвали не спать под телевизор из-за риска опасных болезней

Невролог Хребтова: Сон с включенным телевизором повышает риск развития инсульта
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Сон с включенным телевизором вредит здоровью сердечно-сосудистой системы, предупредила невролог «Скандинавского Центра Здоровья» Татьяна Хребтова. В разговоре с «Лентой.ру» она призвала россиян отказаться от этой привычки из-за риска опасных полезный

По словам Хребтовой, исследования показали, что яркий свет во время сна увеличивает вероятность сердечно‑сосудистых проблем, включая инсульт. У людей, которые часто спят под телевизор или подкасты, сбиваются циркадные ритмы и ухудшается качество сна.

«Экран телевизора дает мерцающий свет и постоянные изменения яркости. На подобные изменения мозг реагирует сильнее, чем на стабильный тусклый источник освещения. Звук от телевизора вызывает микропробуждения. Человек их не помнит, но они портят непрерывность сна. Мозг не выключается полностью и частично продолжает обрабатывать значимые сигналы», — объяснила врач.

Она подчеркнула: если человек постоянно плохо спит, это приводит к повышению давления и уровня сахара в крови, а также развитию скрытого воспаления в организме. Все это в совокупности повышает риск развития инсульта и других проблем с сердечно-сосудистой системой. По словам Хребтовой, особую осторожность должны соблюдать люди с гипертонией, диабетом, ожирением, нарушениями липидного обмена, апноэ сна, мерцательной аритмией и курильщики.

Ранее ученые выяснили, что препарат для снижения веса «Вегови», содержащий семаглутид, может быть связан с повышенным риском редкого осложнения. Из-за его применения может развиться ишемическая оптическая нейропатия, иногда называемая «глазным инсультом».

