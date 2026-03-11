Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:41, 11 марта 2026Наука и техника

Обнаружен риск потери зрения при приеме популярного препарата

BJO: Препарат для снижения веса «Вегови» повышает риск глазного инсульта
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Marina Demeshko / Shutterstock / Fotodom

Популярный препарат для снижения веса «Вегови», содержащий семаглутид, может быть связан с повышенным риском редкого осложнения — ишемической оптической нейропатии, иногда называемой «глазным инсультом». К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие сообщения о побочных эффектах лекарств. Работа опубликована в British Journal of Ophthalmology (BJO).

Ишемическая оптическая нейропатия возникает из-за нарушения кровоснабжения зрительного нерва и может приводить к внезапной потере зрения. Ученые изучили данные системы сообщений о побочных эффектах Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) за 2017–2024 годы. Среди более чем 30 миллионов сообщений о нежелательных реакциях около 31 тысячи касались препаратов на основе семаглутида.

Материалы по теме:
Россияне массово ищут лекарства на сером рынке. Почему они готовы рисковать ради препаратов из Турции и Индии?
Россияне массово ищут лекарства на сером рынке.Почему они готовы рисковать ради препаратов из Турции и Индии?
24 марта 2025
Исследования «Оземпика», вакцины от рака и инопланетные объекты. Какими были главные научные достижения 2025 года?
Исследования «Оземпика», вакцины от рака и инопланетные объекты.Какими были главные научные достижения 2025 года?
4 января 2026

Анализ показал, что именно «Вегови» был наиболее связан с этим осложнением. Вероятность его возникновения оказалась почти в пять раз выше, чем при применении другого препарата с тем же действующим веществом («Оземпика»). Кроме того, риск оказался более чем в три раза выше у мужчин, чем у женщин.

Авторы подчеркивают, что такие базы данных не позволяют точно определить реальную частоту осложнений и не доказывают прямую причинно-следственную связь. Тем не менее результаты указывают на возможный риск, который требует дальнейших исследований и более внимательного наблюдения за пациентами, принимающими препараты для лечения ожирения.

Ранее ученые выяснили, что сигаретный дым ускоряет старение клеток глаза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о массовом вывозе убитых после удара по пансионату под Николаевом

    «Радиостанция Судного дня» повторила три уже звучавших в эфире слова

    Россиян призвали защитить питомцев от одной опасности весной

    В Кремле высказались о потерях бизнеса из-за ситуации с интернетом

    Имущество крупнейшей в России IT-корпорации захотели конфисковать

    Психотерапевт предупредила о ярком симптоме тревожного расстройства

    Певица Бьянка захотела кардинальных перемен во внешности

    В Иране высказались о ранении нового верховного лидера

    ЦБ назвал условие взрывного роста цен в России

    В Израиле назвали сроки операции против Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok