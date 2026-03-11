Обнаружен риск потери зрения при приеме популярного препарата

BJO: Препарат для снижения веса «Вегови» повышает риск глазного инсульта

Популярный препарат для снижения веса «Вегови», содержащий семаглутид, может быть связан с повышенным риском редкого осложнения — ишемической оптической нейропатии, иногда называемой «глазным инсультом». К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие сообщения о побочных эффектах лекарств. Работа опубликована в British Journal of Ophthalmology (BJO).

Ишемическая оптическая нейропатия возникает из-за нарушения кровоснабжения зрительного нерва и может приводить к внезапной потере зрения. Ученые изучили данные системы сообщений о побочных эффектах Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) за 2017–2024 годы. Среди более чем 30 миллионов сообщений о нежелательных реакциях около 31 тысячи касались препаратов на основе семаглутида.

Анализ показал, что именно «Вегови» был наиболее связан с этим осложнением. Вероятность его возникновения оказалась почти в пять раз выше, чем при применении другого препарата с тем же действующим веществом («Оземпика»). Кроме того, риск оказался более чем в три раза выше у мужчин, чем у женщин.

Авторы подчеркивают, что такие базы данных не позволяют точно определить реальную частоту осложнений и не доказывают прямую причинно-следственную связь. Тем не менее результаты указывают на возможный риск, который требует дальнейших исследований и более внимательного наблюдения за пациентами, принимающими препараты для лечения ожирения.

