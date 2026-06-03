Популярная российская блогерша поделилась впечатлениями от поездки на «Оскар»

Блогерша Аня Покров рассказала, что не попала на премию «Оскар», несмотря на приглашение

Популярная российская TikTok-блогерша Аня Покров (в девичестве — Покровская, фамилия после замужества — Бабич) рассказала о поездке на церемонию вручения премии «Оскар» в США. В эфире шоу блогерши Иды Галич «Есть вопросики», запись которого доступна на YouTube, она сообщила, что не смогла попасть на мероприятие, несмотря на приглашение.

Покров уточнила, что она и еще две блогерши должны были посетить «Оскар» в рамках пресс-тура одного бренда. «Мы приехали туда (в США — прим. «Ленты.ру»). (...) Это было очень красиво. Мы постоянно себя щипали, [спрашивали:] "Это с нами происходит?"» — вспомнила она.

По словам Покров, она и ее коллеги посетили большое количество мероприятий, связанных с «Оскаром», но в итоге на саму церемонию так и не попали. О том, что они пропустят награждение, блогерши узнали только в день события. «Мы, конечно, расстроились, но я человек, который не склонен долго загоняться, грустить. Я считаю, что это априори была нереально крутая поездка. Мы увидели огромное количество звезд», — поделилась впечатлениями тиктокерша.

Ранее сообщалось, что Покров вышла замуж за блогера Артура Бабича. Свадьбу они планируют сыграть 4 июня.

98-я церемония вручения премии «Оскар» состоялась в ночь на 16 мая. Мероприятие традиционно проходит в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.