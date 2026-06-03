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21:55, 3 июня 2026Мир

В МИД России оценили попытки СМИ-иноагентов обелить удар ВСУ по Старобельску

МИД России: Попытки СМИ-иноагентов обелить удар по Старобельску обречены на провал
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Попытки базирующихся в Латвии СМИ-иноагентов обелить удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Старобельску в Луганской Народной Республике (ЛНР) обречены на провал. Об этом заявил МИД России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что одно из базирующихся в Латвии изданий попыталось обелить заявление представителя прибалтийской республики при Организации Объединенных Наций (ООН) Саниты Павлюты-Делянд.

«Суть очередной выдуманной "сенсации" сводится не то что к буквоедству, а к подлой манипуляции: иноагенты цепляются за то, что представитель той самой Риги, в которой находится офис портала (видимо, отрабатывают вид на жительство), формально не произнесла слово "Старобельск", значит, и трагедии как будто не касалась», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Россия никому не отказывала в посещении Старобельска, однако СМИ-иноагенты писали об «отказе в любом доступе». При этом слова Павлюты-Делянд под сомнения не ставили, отметили в МИД.

Отдельно в публикации указывается, что «никакое словесное жонглирование и никакие попытки увести разговор в сторону не сотрут главного: это преступление не имеет и не может иметь оправдания».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные СМИ отказались посетить Старобельск после атаки ВСУ. Он подчеркнул, что подобные решения не красят иностранные издания.

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