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Силовые структуры
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14:48, 4 июня 2026Силовые структуры

Деньги с карты участника СВО ушли букмекерам

Житель Уфы получил 4 года колонии за кражу 800 тысяч рублей с карты участника СВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Октябрьский городской суд в Республике Башкортостан приговорил к четырем годам лишения свободы жителя Уфы, который спустил деньги с карты участника специальной военной операции (СВО) на ставки в букмекерской конторе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Осужденный признан виновным в краже. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима, также его обязали вернуть похищенные средства потерпевшему.

Суд установил, что в феврале мужчина получил от знакомого, заключившего контракт на прохождение военной службы, банковскую карту, чтобы передать супруге. Однако он не выполнил просьбу товарища, а потратил с нее 800 тысяч рублей на ставки.

Подсудимый признал свою вину. Ранее его уже неоднократно судили за преступления против собственности.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае задержали мужчину, подозреваемого в хищении выплат бойцам СВО.

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