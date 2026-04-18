17:27, 18 апреля 2026Силовые структуры

Мошенник похитил у бойцов СВО более миллиона рублей

В Красноярском крае задержали подозреваемого в хищении выплат бойцам СВО
Алина Черненко

Кадр: Telegram-канал «Следком»

В Красноярском крае задержали мужчину, подозреваемого в хищении выплат бойцам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

По версии правоохранителей, 42-летний мошенник из Ачинска организовал схему хищения денег с помощью заключения фиктивных браков между военнослужащими и местными жительницами. После того как мужчины уезжали на службу, злоумышленник забирал у их жен карты, на которые приходили денежные выплаты, и присваивал их.

При обыске у россиянина нашли более миллиона рублей, 10 телефонов, паспорта, банковские и сим-карты различных операторов. Подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее Следственный комитет завершил расследование дела о похищении мошенниками участника СВО в Калининграде. Они незаконно удерживали мужчину двое суток, вымогая деньги.

    Мошенник похитил у бойцов СВО более миллиона рублей

