Раскрыты похитившие участника СВО и державшие его в заложниках мошенники

СК завершил расследование похищения аферистами участника СВО в Калининграде

Следственный комитет (СК) России завершил расследование дела о похищении мошенниками участника специальной военной операции (СВО) в Калининграде. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Злоумышленники — восемь участников организованной группы, в состав которой входили в том числе два адвоката. Фигуранты обвиняются по статьям о похищении человека, принуждении к совершению сделки, мошенничестве, грабеже, вымогательстве и незаконном проникновении в жилище. Им избраны меры пресечения.

По данным следствия, в 2025 году злоумышленники при помощи угроз похитили недвижимость у детей-сирот. Также они убедили одного из потерпевших подписать контракт с Минобороны России и передать реквизиты банковской карты для зачисления положенной ему выплаты на их счет. Пострадавший указал в документе реквизиты от другой банковской карты, поэтому похитить его деньги они не смогли.

Кроме того, фигуранты похитили участника СВО и незаконно удерживали его двое суток, вымогая деньги. Затем они похитили принадлежащий ему автомобиль.

По словам официального представителя СК России, правоохранители изъяли похищенное имущество и вернули собственникам.

Похищение участника СВО в Калининграде произошло около дома пострадавшего — его запихнули в машину и увезли в помещение, где два дня, угрожая, требовали заплатить им 100 тысяч рублей.

