Бывшую жену дубайского шейха похитили вместе с детьми

В Дубае бывшую жену племянника эмира похитили вместе с дочерями

Бывшую жену дубайского шейха с тремя маленькими детьми похитила полиция эмирата. Об этом сообщает Daily Mail британский правозащитник Дэвид Хейг.

Зейнаб Джавадли, бывшая супруга шейха Саида бин Мактума бин Рашида Аль Мактума — племянника эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума, — перестала выходить на связь вечером 2 июня. На следующий день ее пожилая мать прилетела в Дубай, чтобы поддержать дочь и внучек, но нашла квартиру дочери запертой.

По утверждению Хейга, в дом Зейнаб Джавадли ворвались силы дубайской полиции и госбезопасности ОАЭ, действовавшие по приказу эмира. Это произошло через месяц после того, как суды Дубая постановили отобрать у Джавадли и передать отцу трех дочерей — Сану, Асию и Салму. В апрельском решении прямо говорилось, что для этого «при необходимости может быть применена сила».

Сама Зейнаб еще два месяца назад в отчаянном видеообращении рассказывала, что получила предупреждение: если она добровольно не отдаст детей, полиция ворвется в дом, арестует ее саму и отберет девочек силой.

По словам адвоката, с момента развода в 2019 году его клиентка подвергалась «ужасающим издевательствам». На нее наложили бессрочный запрет на выезд из эмирата, который фактически сделал ее заложницей в собственной квартире.

Хейг назвал Зейнаб самым храбрым человеком из всех, кого он знает. По его словам, она все эти годы боролась с бывшим супругом и даже смогла остановить запланированное шейхом замужество ее несовершеннолетней старшей дочери. Хейг заявил, что будет добиваться вмешательства ООН.

«В Дубае женщин и детей подают на золотом блюде влиятельным шейхам. Случай Зейнаб — очередное доказательство того, что женщины и дети в эмирате не в безопасности. К ним относятся как к имуществу, а не как к людям с правами», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Великобритании бывшая жена эмира Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума принцесса Иордании Хайя отсудила у него право опеки над детьми. Высокий суд Лондона постановил, что принцесса стала жертвой «непомерного насилия» со стороны бывшего супруга, и присудил ей единоличную опеку над 14-летней Джалили и 10-летним Зайедом.