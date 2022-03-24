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Бывшая жена дубайского шейха отсудила у него опеку над детьми

Принцесса Хайя отсудила у эмира Дубая опеку над сыном и дочерью

Фото: Globallookpress.com

В Великобритании бывшая жена эмира Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума принцесса Иордании Хайя отсудила у него право опеки над детьми. Об этом сообщает Daily Mail.

Высокий суд Лондона постановил, что принцесса стала жертвой «непомерного насилия» со стороны бывшего супруга, и присудил ей единоличную опеку над 14-летней Джалили и 10-летним Зайедом. Судья Эндрю Макфарлейн заявил, что шейх Мохаммед «постоянно демонстрировал контролирующее поведение по отношению к тем членам семьи, которые, как он считал, действовали вопреки его воле».

Теперь принцесса будет нести единоличную ответственность за здоровье и образование детей. Общение сына и дочери с шейхом будет ограничено телефонными разговорами и текстовыми сообщениями, так как сам Мохаммед бин Рашид аль-Мактум уже отказался от прямых контактов с ними.

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Ранее суд постановил, что действия эмира Дубая заставляли принцессу Хайю опасаться за свою жизнь, а также по его приказу были взломаны телефоны бывшей жены и ее адвокатов.

47-летняя принцесса Хайя бежала из ОАЭ в Англию в апреле 2019 года с двумя детьми. Она утверждала, что крайне напугана поведением мужа. Сообщалось, что причиной побега стал ее двухлетний роман с британским охранником, 37-летним Расселом Флауэрсом. В свою очередь, принцесса Хайя заявляла, что поводом для бегства было намерение супруга выдать их дочь Джалилю, которой на тот момент было 11 лет, замуж за наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана.

В декабре 2021 года сообщалось, что британский суд постановил, что шейх Мохаммед бин Рашид аль-Мактум должен выплатить принцессе Хайе около 550 миллионов фунтов стерлингов (71,5 миллиарда рублей). Половина суммы должна была быть выплачена единовременно в течение трех месяцев после решения суда.

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Никита Савин
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