Сбежавшая с деньгами жена правителя Дубая раскрыла главную причину побега

Эмиратская принцесса Хайю, сбежавшая с детьми и деньгами от мужа — правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида, раскрыла главную причину побега. Об этом сообщает Daily Mail.

Она рассказала, что ее муж планировал выдать их 11-летнюю дочь Джалилю замуж за наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана.

Отмечается, что Мохаммед бин Рашид отверг заявления сбежавшей жены. По его словам, ни один из его детей не вступал в брак или не был помолвлен в таком возрасте. «Не было никаких принудительных браков. Это не то, что этот отец делает со своими дочерьми в этом возрасте», — заявил правитель Дубая.

Принцесса Хайя сбежала от супруга c детьми и 40 миллионами долларов (около 2,5 миллиардов рублей). Сообщалось, что она исчезла еще в начале февраля. Предполагалось, что женщина скрывается в Германии вместе с 11-летней дочерью и 7-летним сыном, а также запросила там убежище.

Предполагалось, что она опасалась за свою безопасность после того, как узнала от телохранителя о судьбе шейхи Латифы, дочери Мохаммеда бин Рашида. Девушка пыталась сбежать из страны в марте 2018 года, но ее поймали. В СМИ появлялись сообщения, что ее могли пытать и держать взаперти, однако эта информация не была подтверждена.

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