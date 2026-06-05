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18:08, 5 июня 2026Наука и техника

Назван неочевидный фактор ухудшения памяти в детском возрасте

Sleep: Нерегулярный сон у детей дошкольного возраста снижает показатели вербальной памяти
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Исследователи выяснили, что нерегулярный сон у детей дошкольного возраста связан с более низкими показателями вербальной памяти и способности к визуально-пространственной ориентации. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Sleep.

В рамках работы 379 детей в возрасте около четырех лет наблюдали с помощью специальных устройств, фиксирующих режим сна. Ученые оценивали вариативность времени засыпания и продолжительности сна, а также наличие так называемого социального джетлага. Дети с более нерегулярным сном демонстрировали худшие результаты в тестах на словарный запас и память, даже если их общая продолжительность сна была достаточной.

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При этом исполнительное внимание, отвечающее за концентрацию и контроль действий, влиянию вариативности сна не подвергалось, что, по мнению исследователей, указывает на избирательное влияние режима сна на различные когнитивные функции.

Авторы считают, что результаты подчеркивают важность регулярного сна для развития памяти и речи у детей. По данным Американской академии медицины сна, детям 3–5 лет рекомендуется спать 10–13 часов в сутки, соблюдая стабильный режим для оптимального развития и здоровья.

Ранее ученые выяснили, что кофеин ухудшает качество сна, даже если спать восемь часов.

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