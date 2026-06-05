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Силовые структуры
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18:35, 5 июня 2026Силовые структуры

Мужчина завершил пеший вояж до Украины в российской колонии

Суд приговорил к 18 годам колонии петербуржца за покушение на госизмену и терроризм
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Военный суд в Белгородской области приговорил к 18 годам лишения свободы жителя Санкт-Петербурга, который отправился в пеший вояж до Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

Осужденный признан виновным в покушении на госизмену и участии в деятельности террористической организации. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

Суд установил, что мужчина решил вступить в украинскую военизированную террористическую организацию, чтобы воевать против России. Мужчина пешком отправился до государственной границы между Россией и Украиной в обход пунктов пропуска, но был вынужден завершить свой поход в районе села Муром Шебекинского округа Белгородской области, где его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что Ивановский областной суд приговорил местного жителя к 15 годам лишения свободы за сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ).

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