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13:26, 5 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

В Минфине России рассказали о работе по достижению суверенитета

Чебесков: В России работают над достижением суверенитета несмотря на ограничения
Дмитрий Воронин
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Российские власти следуют имеющимся задачам и национальным целям, действуя вне зависимости от наличия ограничений, введенных другими странами. Об этом в интервью корреспонденту «Ленты.ру» на полях ПМЭФ-2026 заявил замглавы Минфина Иван Чебесков, говоря о том, почувствовала ли экономика РФ смягчение американских санкций против отечественной нефти.

«Некоторые ограничения могут негативно сказываться на нашей экономике, некоторые, наоборот, привели к неким позитивным трендам, как вы знаете. Поэтому, несмотря на любые внешние условия, будем работать в рамках наших задач по сохранению суверенитета», — сказал замминистра.

Ранее глава ведомства Антон Силуанов подчеркнул на форуме, что Россия сейчас не зависит от внешней финансовой инфраструктуры и предпринятые Западом «отключения» «не повлияли на возможность наших расчетов».

«Мы работаем на свою собственную независимую финансовую и экономическую модель. Вот собственно и есть суверенитет», — сказал министр на сессии, посвященной вопросам макроэкономики.

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