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13:56, 5 июня 2026Ценности

Звезда «Папиных дочек» назвала необычную альтернативу украшениям Cartier

Актриса Дарья Мельникова заявила, что покупает туристические палатки вместо Cartier
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса Дарья Мельникова назвала необычную альтернативу изделиям люксового французского бренда Cartier. Интервью с ней публикует «Леди Mail».

34-летняя звезда сериала «Папины дочки» отметила, что у нее и ее супруга — актера Романа Набатова — похожее отношение к жизни. Например, артистка предпочитает покупать походное снаряжение вместо дорогих украшений.

«Иногда я шучу, что кому-то нужен Cartier, а мне — гигантская палатка для большого семейства, потому что все деньги тратим на туристические приспособления: палатки, багажник на крышу, генератор. Вот такие у нас "богатые" причуды», — заявила знаменитость.

Ранее в июне оказалась раскрыта стоимость свадебного наряда российской актрисы и модели Мирославы Карпович.

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