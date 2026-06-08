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18:02, 8 июня 2026Спорт

Оценены шансы сборной России по футболу разгромить Тринидад и Тобаго

Аналитики назвали сборную России по футболу фаворитом матча с Тринидадом и Тобаго
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Букмекеры оценили шансы сборной России по футболу одержать разгромную победу над национальной командой Тринидада и Тобаго в товарищеском матче. Об этом сообщает Sport24.

Аналитики назвали сборную России явным фаворитом встречи. Коэффициент на победу команды Валерия Карпина составляет 1,07.Разгромная победа россиян оценивается коэффициентом 1,58. За 8,50 можно поставить на то, что сборная Тринидада и Тобаго не проиграет.

Матч против команды Тринидада и Тобаго пройдет в Калининграде 9 июня. Он начнется в 20:00 по московскому времени.

Россия находится под санкциями Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. Команда Карпина не допускается до участия в международных соревнованиях, поэтому играет только в товарищеских матчах.

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